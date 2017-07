Agência do CREDIBAHIA já está funcionando no BTN

A Prefeitura, via Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, informa aos moradores do Bairro Tancredo Neves, que já está em pleno funcionamento a Agência do Credibahia na Ceasa.

A agência do Credibahia em Paulo Afonso tem se destacado pelos expressivos resultados obtidos em aprovação de créditos. O seu principal objetivo é incentivar os microempreendedores que não têm acesso ao crédito bancário tradicional.

A Prefeitura concretiza mais um avanço deste posto de microcrédito, o qual tem sido referência em todo o estado da Bahia.

Autor: ASCOM/PMPA

INFORME PUBLICITÁRIO

Publicado no dia: 25-07-2017