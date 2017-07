3º Congresso Brasileiro de Educação Ambiental Interdisciplinar está com inscrições abertas

A programação do 3º Congresso Brasileiro de Educação Ambiental Interdisciplinar (Cobeai) é a maior e mais diversificada desde que o evento foi lançado pelo Programa Escola Verde (PEV), em 2015. O 3º COBEAI acontecerá junto com o 6º Workshop de Educação Ambiental Interdisciplinar (WEAI) e será realizado de 21 a 24 de novembro, no Complexo Multieventos, Campus Juazeiro (BA), da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf). As inscrições estão abertas a toda a comunidade.

O encontro contará com um total de 85 atividades, das quais se destacam 16 minicursos, dez conferências, oito oficinas e seis mesas redondas, além das apresentações orais, exposições artísticas e científicas e visitas técnicas. Uma das novidades deste ano é a realização do Concurso de Arte Ambiental, cuja premiação ocorrerá durante o congresso. A programação completa do evento está disponível no site. As inscrições podem ser feitas até 10 de outubro, para participantes que irão submeter artigo ou resumo, e até 30 de outubro para ouvintes. Para se inscrever, é necessário preencher o formulário de inscrição, no site do 3º COBEAI.

Integrantes do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) de qualquer região do País, bem como integrantes do Núcleo Temático de Educação Ambiental Interdisciplinar no semestre 2017.1 e do Programa Escola Verde, também estarão isentos da taxa de inscrição nesta etapa inicial até o dia 15 de julho. Os 50 primeiros professores da Educação Básica que se inscreverem estarão isentos da taxa de inscrição. Os prazos e valores da inscrição podem ser consultados no site do evento.

O Cobeai visa a promover o intercâmbio, a troca de experiências e a divulgação de trabalhos elaborados por diferentes instituições públicas e privadas de todo o país na área de educação ambiental. Esta edição tem como tema central “O Caráter Interdisciplinar da Educação Ambiental” e deverá reunir pesquisadores, professores, estudantes, profissionais e ativistas ambientais de diferentes áreas do conhecimento e de diversas partes do país.

Novidades

Coordenador do PEV e do Cobeai, Professor Paulo Ramos destaca que alguns assuntos serão abordados pela primeira vez nesta edição, a exemplo do tema da conferência de abertura, que será ministrado pelo professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Edison Bittencourt. Ele falará sobre “Natureza Interdisciplinar da Questão Ambiental: O Novo Paradigma”. Segundo Ramos, no ano passado, cerca de 2 mil pessoas participaram dos quatro dias de atividades. A expectativa para este ano é de uma participação ainda maior de professores da região e de estudantes. Mais informações podem ser obtidas no site do 3º Cobeai e pelo e-mail cobeai2017@gmail.com.