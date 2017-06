Vereador Zé de Abel convida a todos e a todas para comemorar juntos, os festejos juninos da Igreja São João Batista no Povoado Juá, que terá início no dia 21, com muitas comemorações, e encerrará no dia 24 com muito forró e pé de serra. Bandas ainda a confirmar.

A festa será realizada na praça da Igreja São João Batista. Com certeza será o São João mais arretado de todos os tempos.

ASCOM