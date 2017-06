Tem início os festejos juninos 2017 em Paulo Afonso

Foi aberta na quinta-feira, 22/6, a programação junina da Prefeitura de Paulo Afonso, realizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Esporte.

A Vila do Forró Mama Vitória, réplica de uma pequena cidade interiorana, montada na Avenida Apolônio Sales, chama a atenção de quem passa pelo local e se encanta com as casinhas que além de ornamentar a festa, serão usadas para venda de comidas juninas e bebidas diversas.

No palco principal, além de cantores e bandas da cidade, artistas conhecidos nacionalmente prometem atrair milhares de pauloafonsinos e turistas que mantêm a tradição de comemorar as festas juninas em cidades do interior do Nordeste.

A abertura aconteceu às 20h com Juquinha do Forró, no Coreto do Pé de Serra. Às 21h, a Banda Sala de Reboco iniciou as apresentações do palco principal, antecedendo o show do pernambucano Jorge de Altinho, atração principal da primeira noite. Luanderson e Forró Seis Cordas farão o último show da quinta-feira).

Nesta sexta-feira, Assisão vai relembrar eternos sucessos de seu repertório, como Chuva Miúda, Fogueirinha e Pau nas Coisas, seguido de Joquinha Gonzaga, sobrinho do saudoso Luiz Gonzaga. O show de Fagner, no sábado (24) será mostrado em flashes ao vivo pela Rede Globo Nordeste. No domingo (25) Flávio Leandro vai animar a última noite da Vila do Forró 2017.

Veja a programação completa do São João e do São Pedro:

Quinta-feira, dia 22 (abertura):

Sala de Reboco

Jorge de Altinho

Luanderson e Forró Seis Cordas.

Sexta-feira, dia 23:

Fábio Jean e Forró Bagaço

Assisão

Joquinha Gonzaga

Cláudio Lima.

Sábado, dia 24:

Fagner (flashes ao vivo pela Rede Globo Nordeste)

Ruben Brasil – Cangaço Novo

Anderson e Banda.

Domingo, dia 25:

Apriginho e Banda

Flávio Leandro

Ary Souza e Forró a 2.

Nos intervalos, o coreto do Forró Pé de Serra será animado por Juquinha do forró (dia 22), Riso do Acordeon (dia 23), Ramon Lima (dia 24) e Roberinho (dia 25).

O São Pedro do Bairro Tancredo Neves, no Campo do Flamengo, será realizado de 30 de junho a 02 de julho, com as seguintes atrações:

Sexta-feira, dia 30/6:

Artur Ezzer

Gabriel Diniz

Loz Kuatros.

Sábado, dia 1º/7:

Alex e Herly

Ciel Rodrigues

P e G – Forró Ostentação.

Domingo, dia 2/7:

Farra na Balada

Solange Almeida

Helinho Ventura.

No coreto do Forró Pé de Serra, as atrações serão:

30/6 – Amantes do Forró;

1º/7 – Luizinho do Acordeon;

2/7 – Aluysio do Acordeon.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 22-06-2017