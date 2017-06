Solange Almeida, Gabriel Diniz e Ciel Rodrigues são atrações confirmadas para o São Pedro do BTN

Depois do sucesso da Vila do Forró no centro da cidade, a Prefeitura de Paulo Afonso preparou uma programação especial para o tradicional São Pedro do Bairro Tancredo Neves, que começa nesta sexta-feira, 30 de junho e termina no domingo, 2 de julho.

Atrações conhecidas nacionalmente como Gabriel Diniz, Ciel Rodrigues e Solange Almeida já foram confirmadas para a festa que promete bater o recorde de público dos anos anteriores.

A mistura de ritmos e os estilos musicais, programados pelas equipes da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte e da Divisão de Eventos, pretendem agradar a todas as faixas de idade. Como sempre, os artistas da cidade completarão o brilho da festa.

Veja a programação completa:

Sexta-feira (30/6):

Artur Ezzer, Gabriel Diniz e Banda Loz Kuatros;

Sábado (1º/7)

Alex e Herly, Ciel Rodrigues e PeG – Forró Ostentação;

Domingo (2/7):

Banda Farra na Balada, Solange Almeida e Helinho Ventura.

