Secretaria Municipal de Educação vivencia projeto de leitura

A Secretaria Municipal de Educação brindou, em seu auditório, na sexta-feira (02), uma manhã literária com a culminância da Etapa de Poemas do Projeto Leitura, a Chave do Mundo. O evento das letras teve início em diversas escolas municipais do meio rural e urbano e revelou diversos talentos com o apoio de gestores escolares, coordenadores pedagógicos, professores, pais e funcionários.

Diversos poemas foram recitados pelos autores, todos alunos da Rede Municipal de Ensino, exaltando o lirismo e o encanto das letras, bem como explorando temas atuais e ressaltando o subjetivismo em versos. A professora Maria do Carmo Joaquina, da Equipe Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e Coordenadora do Projeto Leitura, a Chave do Mundo, afirmou que é pela contemplação do ato de ler que teremos um ensino-aprendizagem mais eficiente e uma sociedade mais fraterna e desenvolvida.

Dentre tantas joias literárias, nesta etapa do projeto que fez uma viagem colorida pelo segmento poemas, os três primeiros colocados foram: 3º lugar: Tainara Gomes de Meneses e Elaine Marques da Silva, da Escola Municipal Antônio Bispo, autoras do poema Nosso Rio, nossa riqueza; 2º lugar: Janiele Gomes Pereira, da Escola Municipal Raimundo Mederico Toledo, autora do poema Bullyng; e 1º lugar: Bianca da Conceição Fagundes e Pedro Ítalo Melo de Oliveira, da Escola Municipal Georgina Alves da Silva, autores do poema Minha Infância.

O secretário Municipal de Educação, professor Severino Alves de Oliveira Lima, fez a abertura da manhã literária, recitando poema, e ressaltando: “A leitura é um universo fantástico de conhecimentos. Estamos sempre valorizando e oportunizando os nossos alunos a desbravarem esse mundo de amplidão literária que resulta em cidadania”. Além de professores, alunos, pais, se fez presente o empresário Sebastião Leandro de Morais, proprietário do Supermercado Suprave.

