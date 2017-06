São João de Paulo Afonso superou a expectativa da Prefeitura

Em quatro noites de festa, treze shows e mais quatro trios de Forró Pé de Serra animando os intervalos, o São João 2017 em Paulo Afonso reuniu milhares de pessoas nos dias 22, 23, 24 e 25 de junho.

O cenário da festa foi a Avenida Apolônio Sales, área externa do Centro de Cultura Lindinalva Cabral.

O sucesso do evento realizado pela Prefeitura, sob a coordenação da Secretaria de Cultura e Esporte, superou a expectativa da própria organização. Para o secretário Jânio Soares, a preservação da cultura nordestina é a receita para o resultado positivo de um evento público que mantém a tradição de comemorar as festas juninas com o autêntico forró, estilo musical preferido do povo da região.

“Para nós é uma grande alegria ver que nossa ideia de manter a tradição está dando certo. A Vila do Forró, a cada ano atrai mais pessoas de várias regiões do Brasil, que se juntam aos pauloafonsinos para comemorar o São João”, disse o secretário.

Este ano, mais uma vez, os artistas da cidade fizeram parte da grade de programação que contou com grandes nomes da música e representantes da cultura popular brasileira como: Jorge de Altinho, Assisão e Raimundo Fagner.

Na quinta-feira, dia 22, no palco principal, Jorge de Altinho, mais uma vez levou o público a cantar seus eternos sucessos. Na sexta-feira (23) foi a vez de Assisão envolver a eletrizante plateia no forrozão das antigas, cantando clássicos como Chuva Miúda, Eu Quero meu Amor e Fogueirinha. No sábado (24), Dia de São João, o show de Fagner, transmitido em flashes ao vivo pela Rede Globo para todo o Nordeste, registrou o maior púbico, como já era esperado. Mais de dez mil pessoas, entre pauloafonsinos e visitantes de Alagoas, Pernambuco, Sergipe e de outras regiões, lotaram a Vila do Forró. O prefeito da cidade, Luiz de Deus, que fez uma visita ao estande da Secretaria de Saúde, acompanhado pela chefe de gabinete, Cíntia Rosena, aproveitou para assistir ao show.

No domingo (25), o forró violado de Apriginho e Banda antecedeu o pernambucano Flávio Leandro, atração principal da última noite da festa, encerrada por Ary Souza e Forró a 2.

Nesta sexta-feira (30), começa o São Pedro do Bairro Tancredo Neves, com a seguinte programação:

Dia 30/6 (sexta-feira):Artur Ezzer, Gabriel Diniz e Loz Kuatros;

Dia 1º/7 (sábado): Alex e Herly, Ciel Rodrigues e PeG – Forró Ostentação;

Dia 2/7:Farra na Balada, Solange Almeida e Helinho Ventura.

