Sabadão Solidário: Unidade de coleta de Paulo Afonso mobiliza população para doar

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) promove no próximo sábado, dia 01 de julho, mais uma edição do projeto Sabadão Solidário. Desta vez, é a unidade de coleta e transfusão (UCT) do município de Paulo Afonso que recebe os candidatos à doação de sangue e de medula óssea.

A Hemoba de Paulo Afonso, localizada na Rua das Caraibeiras, General Dutra (Chesf), atende os interessados em doar sangue das 7h30 às 12h. O horário se estende até às 14h para os que quiserem se cadastrar no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome).

Sobre a doação de sangue

Para doar sangue, o voluntário deve portar um documento oficial com foto, estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 quilos e ter idade entre 16 e 69 anos – menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal. É necessário estar descansado (ter dormido pelo menos 6h nas últimas 24h) e bem alimentado, tendo, preferencialmente, ingerido alimentos sem gordura.

Doar sangue é um ato simples, rápido e seguro. O organismo repõe o volume de sangue doado nas primeiras 24 horas após a doação. Todo o material utilizado na coleta é descartável, o que elimina qualquer risco de contaminação para o doador.

Sobre o cadastro de medula óssea

Para incluir os dados no Redome, o candidato precisa ter entre 18 e 55 anos incompletos, gozar de boa saúde, preencher um formulário com dados pessoais e realizar a coleta de uma amostra 5ml de sangue para testes de compatibilidade.

Os dados pessoais e os resultados dos testes da amostra de sangue serão armazenados em um sistema informatizado que realiza o cruzamento com dados de pacientes que estão necessitando de um transplante. Em caso de compatibilidade, o doador é chamado para exames complementares e para realizar a doação de medula óssea.

Mais informações podem ser acessadas através do site da Hemoba (www.hemoba.ba.gov.br), das páginas oficiais da Fundação no Facebook (fb.com/hemoba) e no Instagram (@hemobaoficial), ou na própria unidade da Fundação em Paulo Afonso, contato: (75) 3281-7243.

Ascom/Hemoba