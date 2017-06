Rui recebe membros do Movimento Unido dos Povos Indígenas

Membros do Movimento Unido dos Povos Indígenas da Bahia (Mupoiba) foram recebidos pelo governador Rui Costa, na Governadoria na tarde de quinta-feira (1).Durante a reunião foram apresentados ao governador projetos de melhoria para 22 comunidades indígenas do estado. Estiveram presentes na reunião, caciques, lideranças sociais, e representantes de ONGs indigenistas e o secretario de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), Carlos Martins.

Carlos Martins acredita que o encontro foi um passo importante na evolução das relações do estado com os povos indígenas da Bahia. “Foram discutidos vários pontos fundamentais. A questão da reforma e ampliação das escolas nas aldeias, a discussão sobre a demarcação de terras e a possibilidade do estado ajudar em conversas sobre projetos produtivos. É um avanço muito grande que estabelece uma nova pauta e uma nova agenda positiva na construção dessa relação”, afirma.

Foto: Pedro Moraes/GOVBA Governador Rui Costa em audiência com Membros dos movimentos unido dos povos IndígenasFoto: Pedro Moraes/GOVBA

Para o coordenador do Mupoiba, Kâhu Pataxó, o diálogo abre novas possibilidades. “Quero agradecer ao governador por ter se disponibilizado a iniciar esse diálogo, eu acho muito importante essa conversa. Nós falamos sobre algumas ações que podem ser executadas em nossa comunidade. Ele colocou a equipe dele inteiramente à nossa disposição para que nossas reivindicações possam ser realizadas. Temos um grande trabalho pela frente. Vamos colocar a mão na massa e trabalhar para que a comunidade possa ter acesso a novas ações públicas”.

