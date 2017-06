PRONATEC oferece cursos a distância para Paulo Afonso

A Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, em consonância com a Prefeitura de Paulo Afonso, através da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, propõe fomentar as capacitações profissionais no Município, na modalidade EAD gratuito.

Os cursos a distância disponibilizados por instituições privadas são:

Agente de limpeza urbana

Carga horária: 170 horas

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental I (1º a 5º) – Completo

Idade mínima: 16 anos;

Inglês básico

Carga horária: 160 horas

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental I (1º a 5º) – Completo

Idade mínima: 16 anos;

Espanhol básico

Carga horária: 160 horas

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental I (1º a 5º) – Completo

Idade mínima: 16 anos;

Recepcionista

Carga horária: 160 horas

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental II (6º a 9º) – Incompleto

Idade mínima: 16 anos;

Assistente Administrativo

Carga horária: 160 horas

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental II (6º a 9º) – Completo

Idade mínima: 16 anos;

Assistente de recursos humanos

Carga horária: 160 horas

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental II (6º a 9º) – Completo

Idade 16 anos;

Vendedor

Carga horária: 160 horas

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental II (6º a 9º) – Completo

Idade mínima: 16 anos;

Reciclador

Carga horária: 200 horas

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental I (1º a 5º) – Completo

Idade mínima: 16 anos;

Salientamos que as vagas são disponibilizadas para todo o Brasil, limitadas ao número de 9.625 para Agente de Limpeza Urbana; 9.625 para Assistente Administrativo; 9.625 para Assistente de Recursos Humanos; 9.625 para Vendedor; 9.625 para Inglês Básico; 9.625 para Espanhol Básico; 9.625 para Recepcionista e 4.542 vagas para Reciclador.

As pré – inscrições serão realizadas no Departamento Municipal de Turismo, localizado na praça das Mangueiras S/N, sendo exigidos os documentos originais RG e CPF nos dias 28 a 03/07/17, inclusive no sábado de 8 as 17 horas. Mais informações pelo telefone 75 3282 0995.

Após a realização da pré-matrícula o aluno receberá no e-mail cadastrado o código de inscrição para ter acesso à plataforma EAD e validar sua matrícula, que acontecerá a partir do dia 17/07/2017.

OBS: Possuir computador ou notebook com internet banda larga com recursos multimídia (som) e um endereço de e-mail válido.

As pré-inscrições poderão ser feitas até o dia 3 de julho, no Departamento Turismo, localizado na Praça das Mangueiras, centro da cidade. Salienta-se que as vagas são disponibilizadas para todo o Brasil.

INFORME PUBLICITÁRIO

Autor: ASCOM/PMPA