Produtividade policial revela intenso trabalho no início de 2017

A produtividade policial, nos dois primeiros meses de 2017, revela um intenso trabalho das polícias da Bahia. No item ‘prisões em flagrante’, houve 3.233, destacando-se também a apreensão de armas de fogo (metralhadoras, fuzis, revólveres, pistolas e espingardas). Foram 892 apreensões.

“Esses números do início do ano demonstram que o servidor policial está empenhado no combate à violência, e, principalmente, em retirar de circulação os criminosos e também as armas utilizadas na prática de delitos. Só de mandados de prisão cumpridos, chegamos a 559”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa.

Ainda de acordo com Barbosa, 5.770 inquéritos com autoria definida foram remetidos à Justiça e 221 quilos de drogas, entre maconha, cocaína, crack e outras, apreendidos nesse período.

Fonte: Ascom/Secretaria da Segurança Pública (SSP)