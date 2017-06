Prefeitura de Paulo Afonso vai realizar a V Conferência Municipal de Saúde

Assuntos relacionados à saúde no município de Paulo Afonso serão discutidos na V Conferência Municipal de Saúde, no dia 4 de julho, das 8h às 18h, no auditório da Faculdade Sete de Setembro.

Durante o evento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde serão ministradas palestras, mesas de debates e eixos de diálogos com representantes do Governo Municipal, UNIVASF, Base Regional de Saúde e Conselho Municipal de Saúde.

Confira a programação:

Palestra: “Aspectos Legais do Financiamento da Saúde”

Facilitador: Flávio Henrique Magalhães Lima

(vice-prefeito de Paulo Afonso e secretário Municipal de Meio Ambiente);

Mesa Redonda: “O SUS que Temos e o SUS que Queremos”

Facilitadores:

Renata Fernandes do Nascimento

(sub-secretária Municipal de Saúde);

Flávio Henrique Magalhães Lima

(vice-prefeito de Paulo Afonso e secretário Municipal de Meio Ambiente);

Guiarone Garibald

(presidente do Conselho Municipal de Saúde);

Marlon Vinicius Gama Almeida

(UNIVASF – Campus Paulo Afonso);

Alderiza Leite Lopes

(Base Regional de Saúde/SESAB).

Eixo 1: “Atenção Básica/Atenção á Saúde/Saúde e Inclusão Social/Assistência Farmacêutica”

Facilitadora: Simone Pimentel/Marilia Daniele/Jonnas Eleftherios;

Eixo 2: “Atenção Especializada/Regulação/Rede e Processo regulatório em saúde

facilitadores: paula siqueira e josé altardelly;

Eixo 3: “Redefinição da Rede de Urgência e Emergência”

Facilitadores: Fabrízia vital e Kleriston de Souza;

Eixo 4: “Politicas Públicas de Saúde, Financiamento e Planejamento e Gestão de Recursos e Instrumentos de Gestão e Participação e Controle Social”;

Facilitadora: Sabrine Canonici e Renata Fernandes;

Eixo 5: “Vigilância à Saúde, Proteção e Promoção da Saúde/Gestão do Trabalho e Educação na Saúde”;

Facilitadoras: Nayra Grazyela e Carla Mirelle.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 29-06-2017

INFORME PUBLICITÁRIO