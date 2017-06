Polícia desarticula quadrilha especializada em assaltos a residências

Nas primeiras horas desta segunda-feira (26), quatro homens foram presos e um menor de 17 anos apreendido sob suspeita de integraram uma quadrilha especializada em assaltos a residências na Região de Itabaiana, Agreste de Sergipe.

A ação conjunta reuniu a Coordenadoria Geral do Sistema de Inteligência de Segurança Pública do Estado de Sergipe e o Grupo de Ações Táticas do Interior (GATI) da Polícia Militar. A coordenadoria trabalhava no acompanhamento e levantamento de dados de suspeitos quando foi constatado que tinham acabado de cometer um assalto no município de Itabaiana.

O GATI foi acionado e efetuou o bloqueio dos criminosos na rotatória do Conjunto Alves, quando tentavam fugir para o município de Nossa Senhora do Socorro. Segundo a polícia, dentro do veículo estavam três pessoas com duas pistolas, uma ponto 40 com oito munições e uma ponto 380 com 18 munições; uma balaclava, além de materiais fruto do assalto praticado, sendo nove celulares, um notebook, um relógio e cartões de crédito.

O trio contou à polícia que tinham usado o armamento durante um assalto, que resultou no roubo de um veículo utilitário – com restrição de roubo – encontrado no Bairro Santa Maria, em Aracaju (SE), onde estavam outros dois suspeitos, entre eles um adolescente.

Os suspeitos e o material apreendido foram conduzidos à Delegacia Plantonista de Itabaiana.

G1