Operação São João 2017 visa reduzir acidentes nas rodovias baianas

Teve início na terça-feira (20) e segue até domingo (25), nas rodovias baianas a “Operação São João”, uma ação conjunta do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Batalhão da Polícia Rodoviária da Polícia Militar da Bahia (BPRV) para reduzir o número de acidentes durante o São João. Os três órgãos apresentaram a operação no auditório do Detran, em Salvador, na manhã de terça-feira (20). “Vamos realizar uma série de ações, tanto preventivas como de fiscalização para levar paz e segurança para a população que vai para o interior”, declarou o diretor geral do Detran, Lúcio Gomes.

Detran-BA divulga operação especial de São João

Foto: Elói Corrêa/GOVBA Detran-BA divulga operação especial de São JoãoFoto: Elói Corrêa/GOVBA

Em 2016, houve redução no número de ocorrências em relação a 2015. Em 2017, a missão é reduzir ainda mais estes números, com ampliação na quantidade de abordagens. Haverá operação de fiscalização e orientação na capital e no interior. A blitz Paz no Trânsito será realizada nas cidades de Camaçari, Mata de São João, São Sebastião do Passé, Valença, Feira de Santana, Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus, Crus das Almas, Ipirá e Irecê.

A campanha “Ligue o GPS da Consciência” alerta o condutor para o risco da combinação entre direção, bebida e celular. “Se beber não dirija, não use o celular, utilize o cinto de segurança tanto no banco da frente, quanto no banco e trás, faça a revisão do seu veículo, planeje sua viagem buscando rotas alternativas, evitando principalmente as BR´s 324, 116 e a 101. É muito melhor você fazer um deslocamento de até 100 km do que pegar um engarrafamento de 3 a 4 horas nessas principais rodovias de acessos aos maiores polos de atrações juninas”, completa o diretor geral do Detran.

Ação conjunta

Durante a operação, algumas intervenções serão realizadas pela PRF para dar mais fluidez e segurança ao trânsito. “São retornos que serão fechados na BR 324 para evitar o cruzamento de algumas saídas de algumas cidades, como Teodoro Sampaio e Conceição do Jacuípe”, explica o superintendente da PRF, Virgílio Tourinho. Outras intervenções serão feitas na BR 116, nas proximidades de Santo Estevão. “Vamos limpar aquela rodovia, onde ficam muitos veículos parados no acostamento para fazer manutenção. Não será permitido, para que se dê uma segurança maior a quem está trafegando na rodovia”, completa Tourinho, que orienta ainda que os condutores respeitem as sinalizações, os limites de velocidade e não façam nenhum tipo de ultrapassagem em local proibido para que a viagem de São João seja tranquila.

A PRF contará com 95 etilômetros para realizar os conhecidos testes do bafômetro durante a operação. O órgão também terá 40 policiais de reforço, equipe de moto policiamento, radares móveis para controle de velocidade e equipe de táticas especiais. O Detran terá disponível o OCT, equipamento que faz a leitura da placa do veículo e consegue, rapidamente, identificar todas as informações cadastradas, inclusive se o automóvel foi furtado, tem alguma restrição de busca e apreensão ou pendências com o licenciamento.

A Polícia Militar participará do São João na Bahia tanto nos festejos, quanto nas estradas através do BPRV, fazendo o policiamento das rodovias. “Estaremos presentes fiscalizando, educando e policiando dentro do nosso raio de ação e competência”, afirmou o Tenente-coronel Sérgio Freire. Serão 625 homens trabalhando na operação com o objetivo maior de prevenir acidentes e preservar vidas. “Estaremos em todo o estado, principalmente nas vias onde o São João tem uma ênfase maior, vamos estar com o efetivo mais reforçado para que a gente possa dar segurança à população que estiver naquela área”, finalizou.

Repórter: Lina Magali