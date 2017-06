Líder do governo na Câmara diz que a sintonia do executivo com a bancada da situação deve melhorar

Do líder do governo na Câmara, Jean Roubert (PTB). “Que fique bem claro, que não estou rompendo que não estou indo de encontro a pessoa de Luiz de Deus, preciso de condições, preciso de embasamento, ser convidado a participar de reunião para melhor entender o posicionamento, o direcionamento público do excelentíssimo Sr. Prefeito, eu preciso dessas condições para desempenhar bem meu trabalho”.

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Paulo Afonso dessa segunda feira, 5 de junho, o vereador Jean Robert líder da bancada do prefeito e presidente do PTB em Paulo Afonso, em seu pronunciamento no grande expediente, em tom de desabafo, e não de racha com o prefeito, é bom que se destaque isso, em suas palavras disse: “Resolvi romper o meu silencio de duas sessões para dizer ao povo de Paulo Afonso que sou aliado do prefeito de primeira hora, dizer que o respeito em sua pessoa física, na sua honestidade, na sua integridade e chamou a atenção do executivo frisando que quer participar ativamente da construção e desenvolvimento da administração pública. Mais como posso fazer se não sou lembrado nunca fui convidado para fazer parte de reunião de cúpula para ouvir as diretrizes para ouvir a orientação, só somos lembrados na hora de fazer coro nas inaugurações. Estou sentindo dificuldades, essa e a verdade, não há comunicação do prefeito para com o líder, como quer que eu o defenda se não há embasamento nem informação nenhuma. Eu sou aliado, o que falo nesse instante, é sobre minha pessoa como líder como vereador e como vejo o olhar e o semblante da bancada da situação… e quando chega o momento da bodas do prefeito aparecem outros atores políticos que serviram a outros senhores, aparecem outros amigos do Rei e na verdade os verdadeiros heróis foram esquecidos a participar do banquete do prefeito… não somos convidados, falta atenção melhor do prefeito… precisamos ser melhor atendidos e ouvidos, eu sou aliado do prefeito, mais o amigo verdadeiro tem que falar a verdade e as claras… sou aliado do prefeito não subserviente sou aliado e não subalterno porque meu dever é lutar pelo interesse do povo…”

E finalizando, Jean disse que não está rompendo com o prefeito Luiz de Deus, estava revisando e refazendo rota, e que não fica em cima do muro, “nós precisamos ser melhor valorizados, nós precisamos como bancada ser melhor respeitado como vereadores… já conversei, já disse prefeito, escute cuide da sua bancada que está fragilizada emocionalmente, essa é a verdade…”.

“Que fique bem claro, que não estou rompendo que não estou indo de encontro a pessoa de Luiz de Deus, preciso de condições, preciso de embasamento, ser convidado a participar de reunião para melhor entender o posicionamento, o direcionamento público do excelentíssimo Sr. Prefeito, eu preciso dessas condições para desempenhar bem meu trabalho”.

Jean Roubert deu parecer contrário ao projeto de Lei 31\2017, que refere-se a renovação de convênios por parte do executivo.

O líder do governo na Câmara Jean Roubert (PTB) é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, Relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos e membro da Comissão de Segurança Pública.

ASCOM

José Renaldo de Carvalho Silva

comunicacao@cmpa.ba.gov.br