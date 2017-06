Leitor de placas do Detran detecta mais de cem veículos irregulares no São João

Uma blitz do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), realizada na quinta-feira (22), em Santo Antônio de Jesus, flagrou a 20 metros de distância o comerciante Roque Lima dos Santos, 58 anos, que dirigia com o licenciamento da caminhonete vencido desde 2014 e teve o veículo removido. A irregularidade foi constatada pelo Optical Character Recogniter (OCR), equipamento que faz a leitura de placas em conexão com o sistema do Detran. “Assim que passei pelo primeiro agente, encostei o veículo e apresentei a documentação. Foi tudo muito rápido. Admito que preciso regularizar a situação para circular sem preocupação”, relatou o comerciante.

O equipamento foi usado pela primeira vez na Operação São João, para detectar pendências administrativas, judiciais e policiais dos veículos. “Através de uma câmera, o OCR capta a imagem e faz a consulta do veículo direto na base de dados do Detran, o que facilita o processo de abordagem. Com o aparelho, é possível ler de 30 a 40 placas por minuto”, explicou o coordenador de fiscalização do Detran, capitão Márcio Santos. Nas cidades de Santo Antônio de Jesus e Feira de Santana, a tecnologia permitiu a identificação de 102 veículos irregulares.

No segundo dia da operação, uma iniciativa do Detran em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Batalhão de Polícia Rodoviária da PM (BPRv), foram abordados 1.279 pessoas e 1.002 veículos , em nove municípios, com 220 notificações e 65 veículos removidos. Dos 273 condutores que passaram pelo teste do bafômetro, dois apresentaram estado de embriaguez e 19 se recusaram a soprar o aparelho.

Fonte: Ascom/ Departamento Estadual de Trânsito (Detran)