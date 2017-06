Leda Chaves continua como presidente da Executiva Municipal do PDT

Com a presença de Aldo Queiroz – tesoureiro estadual do PDT – Partido Democrático Trabalhista – a vereadora Leda Chaves foi escolhida para presidir a Executiva Municipaldo partido tendo como vice-presidente José Ivan da Silva. O evento aconteceu na noite de quarta-feira,21 de junho de 2017, na Câmara Municipal de Paulo Afonso. Alex Almeida e Dorjinho Araújo, da cidade Glória-BA, estiveram presentes ao evento.

“Temos aqui uma região muito forte, com figuras boas: Alex Almeida que é de Glória, e a Leda que está no segundo mandato, de acordo com o nosso partido que hoje coloca 30% de mulheres para presidir”, disse Aldo Queiroz.

A vereadora Leda Chaves disputou a presidência, como única candidata. Não houve concorrência. Foi chapa única.

