Interligação das Bacias do Tocantins e São Francisco será pauta de reunião entre Gonzaga e ministro Helder Barbalho

O deputado federal Gonzaga Patriota (PSB-PE) terá uma reunião, na próxima terça-feira (5) em Brasília (DF) com o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho. Na pauta, o percurso da interligação das bacias dos Rios Tocantins e São Francisco. O anúncio foi feito em pronunciamento na tribuna da Câmara, na quinta-feira (1º).

“Em meu Projeto de Lei nº 6569/13 eu estabeleci um trajeto econômico, mas que pode se tornar oneroso no Estado de Tocantins, com a necessidade de construção de canais e elevatórias. Mas há outros cinco trajetos em discussão, que serão avaliados com a empresa responsável pela obra e com o ministro Helder Barbalho”, explicou o parlamentar.

Mais de R$ 600 milhões já estão garantidos no orçamento da união para iniciar a obra. Sobre o apoio da Bancada do Nordeste no Congresso ao projeto, Gonzaga diz ter o apoio inclusive dos políticos do Tocantins. “Todos são a favor, inclusive os líderes de todos os Estados que serão beneficiados, como Ceará e Rio Grande do Norte”, revelou o socialista. As informações são da assessoria parlamentar. (Foto/divulgação)