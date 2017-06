Governo lança edital de certificação de produtos artesanais

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), lança na próxima segunda-feira (3), às 14h, no Showroom de Artesanato da Bahia, no Porto da Barra, o Edital de Certificação 2017 de produtos artesanais.

O objetivo da iniciativa é contribuir para o reconhecimento de peças originárias do estado, feitas artesanalmente, de acordo com critérios estabelecidos na Base Conceitual do Programa do Artesanato Brasileiro – PAB, no que tange a autenticidade, qualidade e responsabilidade socioambiental. Os produtos selecionados no edital receberão o selo “A Bahia Feita à Mão”, primeiro do gênero no país. Atualmente, cerca de 200 peças, de diferentes tipologias, já possuem o selo.

“A certificação é uma forma de valorizar o nosso artesanato, diferenciando e qualificando as peças, ampliando a competitividade dos produtos no mercado e, principalmente, gerando mais renda para as artesãs e os artesãos baianos”, destaca a titular da Setre, Olívia Santana, que participará do lançamento.

O evento é voltado para profissionais do segmento artesanal e contará também com as presenças de representantes do Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro), instituição parceira da certificação, e da coordenadora estadual de Fomento ao Artesanato, Luciana Embilina.