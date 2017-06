Futuros moradores do Residencial Dom Mário Zaneta assinaram os contratos

Na quinta-feira (22/6) 200 famílias de Paulo Afonso, selecionadas para adquirir suas casas no Conjunto Residencial Dom Mário Zaneta, do Programa Minha Casa Minha Vida assinaram os contratos com o Banco do Brasil.

O ato aconteceu no Ginásio Esportivo Luís Eduardo Magalhães e contou com as presenças do prefeito, Luiz Barbosa de Deus; secretários municipais, Ana Clara Moreira (Desenvolvimento Social), Regivaldo Coriolano (Turismo, Indústria e Comercio), Jânio Soares (Cultura e Esportes), Luiz Humberto Barreto, (Administração do Bairro Tancredo Neves), além dos vereadores, Alexandro Fabiano (Leco), Marconi Daniel, e representantes do Banco do Brasil e do Setor de Habitação da SEDES.

O Minha Casa Minha Vida é um programa do Governo Federal, realizado em parceria com estados e municípios, que promove a aquisição de imóvel próprio à parcela da população com renda inferior a R$ 1.800, desde que se enquadre nos requisitos pré-estabelecidos nas normas de acesso.

“Tudo foi feito com muito carinho e dedicação, a luta foi grande, mas graças a Deus deu tudo certo. Esse é um momento importante para a assistência social do município, parabéns às famílias, a construtora e o Banco do Brasil”. Destacou a secretária Ana Clara.

A seleção e indicação dos beneficiários do Residencial Dom Mário Zaneta teve início no ano de 2014, após a análise cadastral e visita domiciliar dos inscritos. Pleitearam o imóvel cerca de mil famílias, sendo que, destas, 400 foram visitadas e 200 aprovadas pelo Banco do Brasil.

“A casa própria para mim é a realização de um sonho. Há muito tempo pago aluguel e as minhas despesas são muitas. Quando eu pago água e energia, não sobra nada, mas agora as coisas irão mudar e eu agradeço a todos que me ajudaram a realizar esse sonho”, disse Elisangela Malaquias dos Santos (Dona de Casa), uma das contempladas com o imóvel.

Em seu pronunciamento o prefeito enfatizou a importância de cuidar bem das casas, a final de contas e um patrimônio de vocês, o dinheiro é fruto dos impostos pagos por todos. Eu tenho que agradecer a todos que se envolveram de uma forma direta ou indireta para realização de sonho na vida de centenas de famílias.

A obra teve um custo total de R$ 11.999.975, 35 correspondendo a cerca de R$ 60.000,00 por unidade, que possui sala, dois quartos, cozinha e banheiro social. O empreendimento é composto ainda por quadra esportiva e parque infantil.

O valor mensal a ser pago por cada beneficiário durante 120 meses pode variar de R$ 80,00 a R$ 250,00 de acordo com a renda per capta do núcleo familiar.

