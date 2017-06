Funcionários da Administração do Bairro Tancredo Neves comemoraram o São Pedro

Na quarta-feira (28), véspera do dia de São Pedro, funcionários da Administração do Bairro Tancredo Neves, familiares e amigos, se reuniram para festejar o santo das chuvas.

A festa animada pelo forrozeiro Nego do Acordeon foi regada a refrigerante, comidas típicas, como mugunzá, milho cozido e bolo, além de churrasco.

Participaram da confraternização os secretários municipais: Luiz Humberto Barreto (administração do BTN), Ana Clara Moreira (Desenvolvimento Social), Wilson Pereira (Infraestrutura) e Hermes Benzota de Carvalho Jr (Administração).

O administrador do BTN, Luiz Humberto Barreto aproveitou o momento para lembrar que a tradicional Festa de São Pedro do bairro será realizada nos dias 30 de junho, 1º e 2 de julho, no Campo do Flamengo.

Veja a programação:

Sexta-feira (30/6):

Artur Ezzer, Gabriel Diniz e Banda Loz Kuatros;

Sábado (1º/7):

Alex e Herly, Ciel Rodrigues e PeG – Forró Ostentação;

Domingo (2/7):

Banda Farra na Balada, Solange Almeida e Helinho Ventura.

Autor: ASCOM/PMPA

INFORME PUBLICITÁRIO

Publicado no dia: 29-06-2017