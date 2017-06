Fã invade palco, derruba Simaria e Simone agride rapaz durante festa de São João na Bahia: ‘Meti a porrada’

Um fã invadiu o palco do show de São João em Amargosa, a cerca de 240 quilômetros de Salvador, e derrubou a cantora Simaria, da dupla Simone e Simaria, na noite de domingo (25). A irmã dela, Simone, interferiu e acabou agredindo o rapaz.

A situação foi gravada em um vídeo publicado na internet. Nas imagens, o homem sobe no lado direito do palco, agarra e derruba a cantora Simaria. Os seguranças do show contém o fã, mas ele ainda partiu para cima de Simone, que acabou agredindo o homem.

O show continuou após o incidente e a assessoria informou que a dupla não irá mais se pronunciar sobre o caso. O fã que invadiu o palco não foi identificado. O G1 tentou falar com a prefeitura da cidade, responsável pela programação, mas não conseguiu contato até a publicação desta reportagem.

De acordo com a assessoria de imprensa das cantoras, Simaria teve uma corrente no pescoço quebrada e teve ferimentos no joelho com a queda. Logo após o incidente, no vídeo, Simone pede desculpas ao público e explica porque resolveu interferir e ajudar a irmã.

“Rapaz, vocês vão me perdoar, mas eu vi o cara derrubar minha irmã no chão, eu ‘meti a porrada’ nele. Quem tem irmão sabe. Eu dou minha vida pela minha irmã e em uma situação dessa…Quer beijar, beija com carinho”, disse. Ela ainda contou que recebeu um arranhão do homem que invadiu o palco.

“Acho que isso vai servir de lição para muita gente. De repente esse vídeo vai estar na internet e as pessoas vão falar (…). Obrigada pelo carinho de vocês, mas quando você vê algo acontecendo com um irmão seu, não tem como você não defender. Ele, além de machucar ela, derrubou no chão e poderia ter acontecido algo mais sério”, completou Simone.

Depois de levantar e mostrar que teve a corrente quebrada com a invasão do fã, Simaria alertou o público para esse tipo de ação, que pode machucar um artista. “Eu acho que isso vai servir de lição para muita gente, não precisa fazer isso. (…). Em uma dessas pode machucar o artista de verdade, pode machucar para valer”, afirmou.

Ela conta que já passou por outras situações em que fãs já chegaram a jogar celular no palco e atingí-la no rosto. “A mesma coisa de jogar celular no palco. Já levei celular na cara e machuca, é uma falta de respeito com as pessoas. Na hora que der, você vai ter um abraço nosso, porque a gente é de vocês”, disse Simaria.

São João em Amargosa

A cidade de Amargosa realizou quatro dias de festejos juninos, que começou no dia 22 e terminou no domingo (25). Além de Simone e Simaria, passaram pelo palco da festa grandes atrações, como Zé Ramalho, Estakazero, Simone & Simaria, Flávio José, Waldonys, Danniel Vieira, Maiara & Maraisa e Adelmário Coelho. Amargosa é uma das cidades mais procuradas durante o São João.G1