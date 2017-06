Eleita nova diretoria do CMDCA

Em reunião ordinária realizada na quarta-feira, 21/06, na Casa dos Conselhos, foi eleita a nova diretoria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente (CMDCA).

Os novos membros escolhidos para atuar no biênio junho de 2017 a abril de 2019 são.

Presidente: Simone Maria

Vice – Presidente: Marileide Bezerra

1ª Secretária: Aracélia Maria

2ª Secretária: Josineide Matos

Coordenador do FMDCA: Carlos César Borges

O CMDCA é um órgão criado por lei para formular e deliberar políticas públicas relativas às crianças e adolescentes, em conjunto com as áreas de saúde, meio ambiente, assistência social, educação, entre outras. Controla as ações em todos os níveis e organiza as redes de atenção à população infanto-juvenil, promovendo a articulação das ações, das entidades e dos programas da sociedade civil e dos governos.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 22-06-2017

