A Universidade Aberta do Brasil (Polo UAB – Paulo Afonso) avisa que estão abertas até o dia 30 de junho (sexta-feira), as inscrições para o Processo Seletivo/Vestibular 2017 – Cursos de graduação EaD da UNEB.

As inscrições para ingresso via Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) serão realizadas, exclusivamente via internet, pelo site www.vestibularead.uneb.br.

Serão ofertadas 2.305 (duas mil trezentos e cinco) vagas, com ingresso através do Processo Seletivo/Vestibular 2017, para os Cursos de graduação na modalidade de ensino a distância.

Clique no link abaixo e veja o edital:

https://drive.google.com/open?id=0B_wQmmobF1xNcnFvVDItdEF4MFU

INFORME PUBLICITÁRIO

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 28-06-2017