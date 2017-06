Comunicado do Programa Bolsa Família

A Prefeitura de Paulo Afonso convida as beneficiárias do Programa Bolsa Família a comparecer nos postos de saúde perto de suas residências, de segunda a quinta-feira, nos horários de 7h às 11h e de 13h às 17h, e na sexta-feira, de 7h às 13h, para atualizar o acompanhamento à saúde.

As secretarias de Desenvolvimento Social e de Saúde salientam que no ato do comparecimento deverão ser apresentados os cartões do Bolsa Família e de vacina ou de gestante.

O não comparecimento das famílias que recebem o Bolsa Família até sexta feira, dia 30 de junho, poderá ocasionar a suspensão ou bloqueio do benefício.

O Perfil Saúde obrigatório exigido é: crianças de 0 a 7 anos, mulheres de 14 a 44 anos e gestantes em todas as idades.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 28-06-2017