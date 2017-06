Centro Diocesano de Glória passa por reforma

Os padres Roni e Adriano, visitaram na manhã de sábado (03), as dependências do Centro Diocesano de Glória, que está sendo reformado há alguns meses e já caminha para a conclusão: quartos, salões, área de lazer, de estudo, refeitório e reuniões estão com seus últimos preparativos e, segundo estimativa, as reformas devem ser concluídas até o início do 2º semestre.

O Centro é a maior referência em nível diocesano para encontros, retiros e reuniões da igreja – também recebe hospedes – e está na sua terceira e mais completa reforma desde sua fundação.