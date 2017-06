Carro Fumacê realiza borrifações em Paulo Afonso até 9 de junho

Em virtude do caso de Epizootia verificado em Paulo Afonso na primeira semana de maio, quando foi constatada a morte de um sagui por febre amarela, o carro fumacê está na cidade até o dia 9 de junho.

Segundo o secretário de Saúde do Município, Ivaldo Sales Jr, a presença do veículo da SESAB, foi

solicitada pela Vigilância em Saúde do Município e pela BRS – Base Regional de Saúde. O secretário informou que as borrifações estão sendo feitas durante o dia e a noite, nas áreas onde ocorreram registros de óbito em micos. Além do centro da cidade, os locais percorridos pelo fumacê são: Capuxu, Prainha, Siriema, Perpétuo Socorro e Povoado Riacho.

A Secretaria Municipal de Saúde solicita o apoio da população para que o trabalho seja realizado em tempo hábil e com eficácia.

Definição para Epizootia

É o conceito utilizado em veterinária e ecologia das populações para qualificar uma enfermidade contagiosa que ataca um número inusitado de animais ao mesmo tempo e na mesma região e que se propaga com rapidez. O seu conceito equivalente em medicina é epidemia e em agronomia é epifitia. O termo epizootia está a cair gradualmente em desuso, sendo substituído impropriamente por epidemia. O controle das epizootias é monitorizado pela Organização Mundial da Sanidade Animal, na qual foi integrada a antiga Organização Internacional das Epizootias, criada em 1924, com sede em Paris.

Publicado no dia: 02-06-2017

Autor: ASCOM/PMPA

INFORME PUBLICITÁRIO