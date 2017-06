CAPS AD comemorou o São João com pacientes e familiares

Na quarta-feira, 21/6, a equipe do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) de Paulo Afonso, organizou uma festa junina com forró, casamento matuto, comidas da época, feitas à base de milho e sorteio de balaios juninos. Segundo os organizadores, os alimentos não-perecíveis que formaram os balaios foram arrecadados entre os próprios usuários do programa.

O secretário de Saúde, Ivaldo Sales, Jr, que participou da festa disse: “Para mim é uma satisfação participar desse momento, conhecer vocês e ver o que necessita ser feito para melhorar o atendimento. Divirtam-se à vontade, porque a festa é de vocês”.

O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) é um serviço específico para o cuidado, atenção integral e continuada às pessoas com necessidades em decorrência do uso de álcool e outras drogas. Usuários e famílias recebem apoio na busca de independência e responsabilidade para com seu tratamento.

Os CAPS AD oferecem atendimento à população, realizam o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários.

A unidade de Paulo Afonso, mantida pela Prefeitura e coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, funciona na Avenida José Hemetério de Carvalho, 145. A equipe multiprofissional é composta por coordenador, médico, psicóloga, enfermeiro, técnico em enfermagem, farmacêutico, terapeuta ocupacional, vigilante e auxiliar de higienização.

