Banco do Nordeste lança editais de R$ 7 milhões em recursos para projetos de inovação tecnológica

O Banco do Nordeste está lançando dois editais com R$ 7 milhões em recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação (Fundeci) disponíveis a projetos de inovação tecnológica. Poderão ser beneficiadas instituições de pesquisa e entidades privadas com ou sem fins lucrativos sediadas nos nove Estados nordestinos e norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

O edital de Subvenção Econômica para Inovação nas Empresas da Região Nordeste terá R$ 4 milhões. Os recursos serão destinados a empresas de portes micro, pequeno ou pequeno-médio.

Com R$ 3 milhões, o edital Produtividade e Competitividade – Inovações Tecnológicas e Organizacionais para Incremento da Produtividade e Competitividade nos Setores Produtivos contempla instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos. As propostas podem estar inseridas em qualquer setor de atividade produtiva, como rural (pecuária e agrícola), industrial, tecnologia da informação, meio ambiente, administração, comércio e marketing, entre outros.

As senhas para participação podem ser solicitadas até o dia 30 de junho e os projetos deverão ser inscritos até ás 18h do dia 7 de agosto, pelo site do Banco do Nordeste no endereço www.bnb.gov.br/aviso-etene-fundeci. O resultado será divulgado em novembro.

Fundeci

O Fundeci foi criado pelo Banco do Nordeste para apoiar estudos e pesquisas científicos, tecnológicos e socioeconômicos que fomentem a inovação do Banco e da Região. O fundo financia, com recursos não reembolsáveis, a execução de projetos de interesse recíproco, por meio de convênios ou contratos de concessão de subvenção econômica.