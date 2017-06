Alistamento militar para jovens que completam 18 anos em 2017 se encerra no dia 30 junho

Trinta de junho é o último dia para os jovens do sexo masculino que nasceram em 1999 se alistarem nas Forças Armadas.

Em Paulo Afonso, a Junta de Serviço Militar, que funciona no SAC – Serviço de Atendimento ao Cidadão, Rua Luiz Viana Filho, próximo às Escolas Reunidas, convoca os jovens para fazerem o alistamento, levando os seguintes documentos: Certidão de Nascimento ou equivalente (carteiras de identidade, de motorista ou de trabalho), Comprovante de Residência e uma foto 3×4 recente.

Após o alistamento, será anotada ou anexada no verso do Certificado de Alistamento Militar (CAM), a data de retorno para apresentação na seleção geral ou à dispensa do Serviço Militar.

Salienta-se que se não fizer o alistamento o Jovem fica impedido de tirar passaporte, ingressar no serviço público ou ser matriculado em qualquer instituição de ensino, inclusive universidades. Além disso, está previsto pagamento de multa, que varia de acordo com a quantidade de dias em que o candidato deixou de se alistar.

