1ª Corrida do Rotary Club de Juazeiro deve movimentar atletas da região

A 1ª corrida do Rotary Club de Juazeiro (BA), que será realizada no dia 11 de junho, está oferecendo R$ 18 mil em dinheiro aos vencedores, um diferencial em relação a outras competições,que incluem no valor da premiação as medalhas, troféus e kits distribuídos aos atletas. A largada será às 7h da Orla Nova, na altura do Vaporzinho, com percursos de 5 e 15 km.

As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de junho pela internet (www.corre10.com.br e www.cronoschip.com.br) ou presencial no segundo piso do Juá Garden Shopping e nas lojas UTI Celular, que fica na Avenida Adolfo Viana (atrás do INSS), e a Condutec, localizada na Travessa da Maravilha.

A inscrição presencial custa R$ 50,00 com direito ao kit contendo mochila, camisa e medalha para todos os participantes. A previsão é que a competição reúna mais de 500 atletas de várias cidades do Nordeste, inclusive de renome nacional como Marily dos Santos, campeã da meia maratona Tiradentes por 13 vezes, e Edson Amaro, que também já venceu a meia maratona Tiradentes e foi segundo colocado este ano na Maratona Internacional de São Paulo.

Para o rotariano Paulo Vital, um dos coordenadores da competição, “além de comemorar o Centenário da Fundação Rotária, que desenvolve inúmeras ações sociais em todo o mundo, o objetivo de realizar a corrida é incentivar a prática de esportes na região”.