Vice-prefeito de Paulo Afonso participou da reunião do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco

O vice-prefeito de Paulo Afonso e secretário Municipal de Meio ambiente, Flávio Henrique Magalhães Lima participou no dia 19 de maio, em Recife-PE, da 32ª Reunião Plenária Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.

Estiveram presentes ao evento, membros do comitê, representantes da ANA – Agência Nacional de Água, Ministério Público, Secretarias de Meio Ambiente dos estados de Alagoas e Bahia, Chesf, CODEVASF, OAB e universidades.

Foram discutidos temas atuais e relevantes, como o aproveitamento da água, crise hídrica, transposição do Rio São Francisco e novas ações para gestão das águas do São Francisco.

Ao final do evento, após a defesa de Flávio Henrique, por maioria dos votos a cidade de Paulo Afonso foi escolhida para sediar a próxima reunião a se realizar no mês de novembro.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 22-05-2017