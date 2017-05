Vereadora solicita recuperação asfáltica e praça para a Fazenda Chesf

A vereadora Leda Chaves (PDT), informa que solicitou a recuperação asfáltica e uma praça para a Fazenda Chesf, ainda no governo Anilton Bastos (PDT),e, em março deste ano a reiterou através de um novo requerimento. ″Eu havia solicitado que arrumassem tanto o calçamento que está todo esburacado como também uma praça lá no final para retirar aquele deposito de lixo que jogam lá″, explicou a vereadora. No caso da Marieta Ferraz Leda disse que também vai solicitar e cobrará da prefeitura que faça sua parte. ″A gente cobra, solicita mas precisa esperar que o executivo faça″, disse Leda.

Por Ivone Lima