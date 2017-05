Usuárias de programas da Rede Socioassistencial comemoraram o Dia das Mães

Uma tarde de brincadeiras, danças, sorteios e música ao vivo com Anderson e Banda. Assim foi a comemoração antecipada do Dia das Mães com as mulheres atendidas pelos programas sociais da Prefeitura de Paulo Afonso.

O evento organizado pela SEDES- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, na quinta-feira, 11/5, no espaço de eventos da Loja Maçônica União do São Francisco, contou com a participação de famílias integrantes dos CRAS Barroca, BTN II e III, Centenário e Prainha e do CREAS.

A secretária de Desenvolvimento Social, Ana Clara Moreira, chegou ao local da festa acompanhada do esposo, o ex-prefeito Anilton Bastos Pereira. Clara cumprimentou as mães presentes, ajudou a equipe a comandar as brincadeiras e falou de sua satisfação em poder, como titular da SEDES, proporcionar encontros festivos onde, segundo ela, as pessoas se sintam valorizadas.

“Para nós que fazemos a Secretaria de Desenvolvimento Social, é uma satisfação recebê-las, para juntos, comemorar o Dia das Mães. Aproveitem a festa porque ela foi feita especialmente para vocês. Feliz Dia das Mães”, completou a secretária.

Publicado no dia: 12-05-2017