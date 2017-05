Terceiro Mutirão do Glaucoma nesta quinta e sexta-feira, dias 18 e 19 de maio

Acontecerá nesta quinta e sexta-feira, dias 18 e 19 de maio, no Ginásio de Esportes Luiz Eduardo Magalhães, a terceira edição do Mutirão do Glaucoma.Podem buscar atendimento aqueles que apresentam sintomas da doença, como fortes dores nos olhos, dificuldades para enxergar ou que tiverem mais de 40 anos com histórico da enfermidade na família.

O evento é promovido pela Prefeitura de Paulo Afonso, via Secretaria Municipal de Saúde e parceria com a Secretaria de Saúde do Estado.

Os que participarem do mutirão vão receber atendimento médico além de consultas e exames oftalmológicos e, nos casos diagnosticados de glaucoma, os pacientes vão ter acesso ao colírio para iniciar o tratamento.

De acordo com a assistente administrativa da Oftalmodiagnose, Juci Vilela, o glaucoma se não tiver tratamento adequado, pode levar à cegueira. “A prevenção é essencial para combater a doença. É importante que o paciente faça exames de rotina. Se o glaucoma for diagnosticado e tratado de forma correta no início, as chances de controle são maiores.

O Glaucoma é a terceira causa de cegueira no Brasil e a detecção precoce é a melhor forma de combater os danos causados pela doença. Os pacientes que têm maior nível de risco são aqueles com mais de 40 anos, diabéticos, hipertensos, pessoas com problemas de pressão intraocular elevada, miopia, usuários de corticóides ou que tenham casos da doença na família.

Informe Publicitário

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 16-05-2017