Secretário Municipal de Saúde participa de Congresso em Porto Seguro

Em busca de atualizações e pactuações para o Município, o secretário de Saúde de Paulo Afonso, Ivaldo Sales Jr, está participando do VI Congresso Baiano de secretários de Saúde e do V Congresso Norte e Nordeste, em Porto Seguro.

Preocupado em melhorar cada vez mais a qualidade da Saúde no Município, Ivaldo Sales Jr tem se empenhado ao máximo para ampliar seus conhecimentos e de sua equipe, com o objetivo de desenvolver ações que, segundo ele, resultem em um atendimento humanizado e qualificado.

O evento que acontece no Centro de Convenções de Porto Seguro, vai até o dia 6 de maio, com o tema “Governança na Saúde: Desafios para a Gestão Municipal”. A organização é do Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde da Bahia (CONSEMS/BA) em parceria com a OPAS – Organização Pan-Americana de Saúde, Ministério da Saúde,Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS),Prefeitura de Porto Seguro e COSEMS das regiões Norte e Nordeste.

A expectativa é de que aproximadamente três mil representantes da área da saúde de diversos municípios das regiões participem do evento.

Autor: ASCOM/PMPA

INFORME PUBLICITÁRIO

Publicado no dia: 04-05-2017