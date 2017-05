Secretário de Turismo, Indústria e Comércio visita o primeiro hostel de Paulo Afonso

Paulo Afonso ganhou mais uma opção de hospedagem. Localizado na Rua Campo Grande, Bairro Perpétuo Socorro, o Hostel Brisa do Velho Chicoé um empreendimento moderno, que funciona em um casarão com capacidade para acomodar até 44 hóspedes. O objetivo, segundo a direção, é proporcionar uma experiência diferente, especialmente para jovens que procuram algo mais do que relaxamento em suas férias.

O ambiente possui sala de convivência, cozinha coletiva, lavanderia, cama box, ar condicionado, wi-fi, estacionamento, churrasqueira, cozinha coletiva equipada com utensílios e eletrodomésticos. As mesas estão dispostas no terraço, onde é servido o café da manhã. Nesse espaço há também um televisor de LED de 40 polegadas.

Recentemente, o secretário Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Regivaldo Coriolano e sua equipe, fizeram uma visita técnica ao novo empreendimento. Regivaldo comenta que “O Hostel Brisa do Velho Chico é bem-vindo, porque além de ser uma novidade, enriquece o leque de opções de hospedagem em Paulo Afonso. Cita que mensalmente recebe visitantes de todas as regiões do país”.

O que é um Hostel?

Sinônimo de Albergue – É um tipo de acomodação que se caracteriza pelos preços convidativos e pela socialização dos hóspedes, onde cada convidado pode arrendar uma cama ou beliche, num dormitório partilhado, com casa de banho partilhada, lavanderia e, por vezes, cozinha. Os quartos podem ser misturados entre sexos, como divididos entre eles, incluindo igualmente quartos privados.

Central de reservas: (75) 3632 2770 / WhatsApp: 98801 8996 e 98897 9681. brisavelhochico@gmail.com.

Publicado no dia: 17-05-2017