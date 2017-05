Secretaria de Educação lança Rede Municipal de Proteção à Infância e à Juventude

Em solenidade que aconteceu no auditório do Memorial Chesf, em Paulo Afonso, na sexta-feira, 5 de maio, a Secretaria de Educaçãolançou a Rede Municipal de Proteção à Infância e à Juventude (PROIJ). O objetivo, segundo o secretário Severino Alves de Lima, é envolver os órgãos de políticas públicas numa articulação entre vários profissionais, o que para ele é uma condição necessária para realizar ações de proteção integral às crianças, adolescentes e jovens vítimas de violência.

“A partir daí, buscamos criar um programa embasado nos instrumentos legais para proporcionar mais proteção aos alunos, tendo como primeira ferramenta o Projeto Cultura de Paz, realizado pela Diocese em parceria com a Secretaria de Educação”, explicou o secretário.

Ainda de acordo com o secretário, a ideia surgiu a partir de relatórios sobre a violência nas escolas da Rede Pública e depoimentos de diretores e educadores sobre o dia a dia das unidades escolares e as diversas formas de comportamento dos alunos.

“Para a Secretaria Municipal de Educação este é um momento importante, porque hoje a sociedade pauloafonsina inicia um caminho para proteger suas crianças e adolescentes. Juntos, vamos construir uma rede mais resistente como se fosse um cordão umbilical, fortalecendo os laços que nos permitam alcançar o objetivo de proteger nossa juventude”, encerrou.

Além do secretário de Educação, prestigiaram o evento que fez parte da Semana Municipal da Cultura de Paz: a delegada Regional, Mirela Santana Matos; o padre Adriano Alves Carvalho, representando o bispo diocesano, Dom Guido Zendron; presidente da ABAME, Sílvio Pero; o comandante da 1ª Companhia de Infantaria, major Kauê Menezes Chagas; a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Clara Moreira; a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Marileide Santos; a presidente da APLB – Sindicato dos Professores, Esmeralda Patriota e representantes do Lar da Criança Vicentina e do 2º Batalhão da Polícia Militar.

A programação da Semana Municipal da Cultura de Paz se encerra nesta terça-feira (9) com uma caminhada pelas ruas do Bairro Tancredo Neves. A concentração será às 15h, na Praça Padre Lourenço.

