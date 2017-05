Salvador: Marcondes Francisco e Luiz de Deus participam de reunião com Dr. Abelardo da Matta e Dra. Maria do Socorro

O presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso, vereador Marcondes Francisco dos Santos (PSD) e o prefeito Luiz Barbosa de Deus (PSD), participaram na quarta-feira,3, em Salvador, O presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso, vereador Marcondes Francisco dos Santos (PSD) e o prefeito Luiz Barbosa de Deus (PSD), participaram na quarta-feira,3, em Salvador,

de reunião na sede do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), com a presidente da entidade, Dra. Maria do Socorro Barreto Santiago e o Desembargador Dr. Abelardo da Matta, na ocasião, o prefeito Luiz de Deus propôs aos magistrados que o prédio onde estava estabelecido o Fórum Dr. Adauto Pereira de Souza, localizado na Avenida Apolônio Sales, que pertence ao Estado, seja repassado para o município. “A reunião foi bastante proveitosa”, declarou o vereador Marcondes Francisco. Dr. Abelardo da Matta, inclusive atuou no Fórum de Paulo Afonso nos anos 80.

Programa Pacto pela Vida

Outro assunto abordado durante o encontro com Dr. Abelardo e Dra. Maria do Socorro, foi solicitar que a presidente do Tribunal de Justiça, traga a Paulo Afonso a caravana do Programa Pacto pela Vida (PPV),”mobilização das famílias”, que chegou ao norte da Bahia, na terça-feira (2), e já passou por Vitória da Conquista, Eunápolis e Itabuna.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso, vereador Marcondes Francisco, a intenção da proposta é que com a vinda a Paulo Afonso da caravana do Programa Pacto pela Vida, representantes de órgãos e entidades da área da segurança e autoridades dos poderes Judiciário e Legislativo se reúnam para debater, buscar soluções e medidas para a redução nos indicadores de violência urbana e social no município.

O Pacto pela Vida é um programa que tem como objetivo a promoção da paz social. Trata-se de uma importante política pública de segurança, construída de forma pactuada com a sociedade, articulada e integrada com os diferentes poderes, além do envolvimento de 11 secretarias e outros órgãos do estado.

ASCOM/PMPA

José Renaldo de Carvalho Silva

comunicacao@cmpa.ba.gov.br