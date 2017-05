Professor cria conceito e atrai novo público para dança de salão na região

Um novo conceito de fazer as pessoas aprender a dança de salão, formando novos adeptos e admiradores para o ritmo, para se tornarem simplesmente felizes. É assim que vem sendo colocada em prática a nova abordagem de ensinar esse estilo no estúdio comandado pelo professor de dança, Bruno Jardim.

Bruno é carioca e formado em dança de salão pela escola do coreógrafo, Jaime Arôxa, mestre no segmento. “A gente achava que era impossível chegar a entrar na dança de salão. Fomos moldando e eu que tinha até um certo preconceito, mudei meu pensamento. Estou há 12 anos na dança e minha esposa, há 16”, disse o professor que vem parar é carioca e veio parar em Petrolina por causa da careira militar. Bruno é oficial da aeronáutica.

Há um ano abriram o estúdio de dança que funciona na estrutura da Academia Plataforma, perto do River Shopping, no Centro da cidade. “Mostramos esse novo conceito e temos conquistado as pessoas. É a dança para socializar as pessoas. Os alunos se tornam amigos, convivem em eventos fora das aulas. Faço uma abordagem que faz com que todos possam dançar e ser feliz, simples”, assinalou Bruno.

As aulas acontecem das 19h às 20h30, todos os dias. As novas abordagens de ritmos tradicionais da dança de salão fazem pare das aulas, mas Bruno trouxe novidades como os vários tipos de samba, Kizomba, Zouk, salsa, bachata, entre outros que estão na lista de Bruno Jardim.

Apresentações

O estúdio comandado professor e a sua esposa tem recebido muitos convites para apresentações em espaços com palco espalhados pela cidade. “Temos um bar que reúne bandas que nos chamam sempre. Quebramos o clima nas apresentações. No meio da dança colocamos ritmos como forró e uma Annita e a integração entre a gente e o público é muito bacana durante as apresentações”, frisou. E não tem idade para começar. Como Bruno mesmo diz, “basta querer ser feliz”. Ele conta que recebe alunos a partir dos 10 anos. “A gente tem na dança, um estilo de vida. Não tem idade, peso, todo tempo é tempo. Temos alunos que estava passando por problemas como depressão que passaram a frequentar as aulas e estão muito bem”, conta.

Bruno disse que está adorando Petrolina e não tem planos para sair da cidade. Não. “Já fiz as transferências necessárias na carreira militar. Agora já posso escolher onde quero morar. Meu sogro já está até procurando casa aqui. Quero ficar por aqui mesmo”, comentou. E como os homens costumam ter restrição à dança, por puro preconceito, Bruno avisa: “Besteira. Sou casado, tenho dois filhos, militar, comandante. Então é para qualquer pessoa mesmo”.

Não precisa ter uma roupa específica para as aulas. “Claro que a gente orienta para não machucar, mas pode ir do jeito quiser. A dança é adaptável a cada um”, garante. Para ficar por dentro dessa novidade basta se matricular. O custo é de R$ 80,00 por mês. Mais informações pelos telefones (12) 9 8185 0172 que é Whatsapp ou (87) 9 9959-3134.