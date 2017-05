Preso na Rússia um dos criadores do desafio ‘Baleia Azul’, diz jornal

O russo Philipp Budeikin, de 21 anos, afirmou que vê suas vítimas como “lixo biológico” e que estava “limpando a sociedade”, segundo o tabloide inglês Daily Mail

Um dos criadores do jogo que termina em suicídio, o Baleia Azul, foi preso na Rússia, conforme reportagem do tabloide inglês Daily Mail.

O russo Philipp Budeikin, de 21 anos, afirmou que vê suas vítimas como “lixo biológico”. Em julgamento, por incitar o suicídio de 16 garotas, ele confessou os crimes e disse à polícia que estava “limpando a sociedade”. No Brasil, há diversos casos sob investigação. Em Minas Gerais, três são investigados pela Polícia Civil.

O jogo letal Baleia Azul é um processo de lavagem cerebral de adolescentes vulneráveis ao longo de 50 dias. Os jovens devem realizar tarefas como acordar de madrugada, assistir a filmes de terror e praticar automutilação. O último comando do jogo é o suicídio.

Budeikin, um dos mentores das tarefas, têm recebido dezenas de cartas de amor de adolescentes na prisão. De acordo com a lei, as autoridades não podem interceptar as cartas nem impedir que ele responda àquelas que fornecem um endereço.

“Provavelmente, essas jovens que se apaixonaram por ele não estavam recebendo amor e atenção suficientes de seus pais”, disse a psicóloga Veronika Matyushina ao Daily Mail . “Foi assim que nasceu o sentimento romântico”.

Ainda segundo a reportagem, Budeikin veio de um cenário familiar parecido com esse. Quando jovem, quase não tinha contato com sua mãe, que ia trabalhar logo cedo e voltava tarde para casa. Na escola, ele também não tinha amigos. Investigadores acreditam que esses fatores o levaram a procurar essa conexão com adolescentes durante a vida adulta.

Em seu depoimento à polícia, Budeikin afirmou que cultivou a ideia por muito tempo antes de criar o jogo. “Começou em 2013, quando eu criei a comunidade online. Eu estava pensando nessa ideia há cinco anos. Era necessário distinguir pessoas normais do lixo biológico”.

“Existem pessoas e existem resíduos biológicos – aqueles que não representam nenhum valor para a sociedade. Que causam ou só vão causar danos à sociedade. Eu estava limpando nossa sociedade dessas pessoas”, disse.

Suicídio

Segundo dados da Rosstat, agência federal de estatística da Rússia, o número de suicídios no país diminuiu de 2015 para 2016. Entretanto, o dado não foi dividido em grupos etários então não é possível saber se o jogo Baleia Azul teve alguma influencia nos números nacionais.

Casos em Minas

O primeiro caso registrado no Estado aconteceu em Pará de Minas, na região Central do Estado, onde um jovem, de 19 anos, se matou dentro de casa. Outros dois casos registrados em municípios mineiros de Manhuaçu e Leopoldina também são investigados.

Intervenção federal

Em abril, após receber uma solicitação de um grupo de deputados federais, o ministro da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Osmar Serraglio, solicitou que a Polícia Federal (PF) investigue os responsáveis pelo jogo no país.

DA REDAÇÃO

Com site IG