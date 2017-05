Prefeitura inaugura 2 km de pavimentação asfáltica na Área Rural de Paulo Afonso

Moradores da Vila Matias, Tigre, Caiçara I e II, Batatinha, Barrinha, Salina, Arrastapé, São José e outros povoados da Área Rural de Paulo Afonso prestigiaram na quarta-feira, 17/5, a inauguração do trecho de 2 km de asfalto entre a BA 210 e o final da Vila Matias.

Realizada com recursos do município, a obra representa o cumprimento de um compromisso da gestão municipal com os moradores da Região, como falou Giovana Santos – presidente da Associação de Pequenos Produtores Rurais:

“Hoje, nós estamos vendo a demonstração de um compromisso assumido e cumprido. Isso significa seriedade e honestidade de um governo que valoriza a Área Rural, o que nos deixa satisfeitos e gratificados”, disse a presidente.

Wilson Pereira Filho – secretário de Infraestrutura, aproveitou para anunciar as reformas das quadras de esportes da Vila Matias e do Tigre, notícia recebida com aplausos pelos moradores das duas localidades. O secretário destacou a preocupação da equipe da Prefeitura em atender aos anseios do povo.

“Hoje está sendo plantada uma semente que vai germinar por toda a Área Rural, e sem dúvida, produzirá bons frutos. Nós que fazemos parte do Governo Municipal, estamos sempre prontos para executar os projetos que vão melhorar a vida do povo de Paulo Afonso”, falou o secretário.

Encerrando os discursos, o prefeito Luiz de Deus antecipou a notícia de que o próximo povoado a ser asfaltado será o Tigre. Para o prefeito os dois quilômetros de asfalto inaugurados é o início do cumprimento de seu compromisso com os moradores da Área Rural.

“Eu costumo dizer que as cores mudam de acordo com o olhar do observador. Para alguns essa é uma grande obra, mas para mim é apenas uma pequena parte do que os pauloafonsinos merecem. Considerando que não existe desenvolvimento sem estradas, esse é o nosso ponto de partida, porque como prefeito eu pretendo fazer muito mais. Em breve estenderemos o asfalto até o Povoado Tigre e isso me deixa muito satisfeito e com a consciência de que estou cumprindo o compromisso que assumi. O asfalto não apenas melhora as condições de tráfego, mas agiliza o deslocamento das pessoas para a escola, faculdade e em muitos casos, ajuda a salvar vidas”, concluiu o prefeito.

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 18-05-2017