Prefeitura de Paulo Afonso inaugura reforma da unidade de Saúde do Povoado Juá

Quinze anos depois de sua inauguração, a Unidade de Saúde da Família do Povoado Juá – distrito rural de Paulo Afonso, passou por uma reforma geral em suas instalações físicas,elétricas e hidráulicas para melhorar a qualidade dos serviços oferecidos aos usuários.

A obra realizada pela Prefeitura, acompanhada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, foi entregue oficialmente na sexta-feira, 12/5, pelo prefeito Luiz Barbosa de Deus, o vice-prefeito, Flávio Henrique Magalhães Lima e o secretário de Saúde, Ivaldo Sales JR.

“Nós estamos buscando a cada dia, valorizar os usuários da Rede Pública de Saúde do nosso município, melhorando a qualidade dos serviços prestados. A reforma da unidade de saúde do Juá é um exemplo do compromisso que o Governo Municipal tem com os moradores da área rural”, disse o secretário Ivaldo Sales JR em seu rápido discurso. Ivaldo parabenizou os enfermeiros pela passagem do seu dia e aproveitou para fazer uma homenagem às mães, na antevéspera do segundo domingo de maio, data dedicada a elas.

A Unidade de Saúde da Família do Povoado Juá integra a Rede de Saúde da Prefeitura de Paulo Afonso, funcionando de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13 às 17h. Os serviços oferecidos são: acolhimento, teste de gravidez e triagem do pré-natal, acompanhamento da gestante e do bebê, teste do pezinho, atenção à saúde da criança e do adolescente, vacinação, dispensação de medicamentos, planejamento familiar, consultas médicas e de enfermagem, promoção, prevenção e tratamento odontológico, exame preventivo, curativo, nebulização, acompanhamento de hipertensos e diabéticos, acompanhamento e tratamento de hanseníase e tuberculose, visitas domiciliares e ações educativas. Segundo a coordenação, a unidade também dispõe de uma ambulância para transporte de pacientes até os hospitais do centro da cidade, em casos de urgência.

A equipe é composta por 14 profissionais, sendo um enfermeiro, uma médica, uma dentista, um técnico em enfermagem, uma vacinadora, uma atendente de consultório odontológico, uma auxiliar de serviços gerais, cinco agentes comunitárias de saúde, um vigilante e um motorista.

O prefeito Luiz de Deus falou de sua satisfação em entregar uma obra que, segundo ele, significa apenas o começo de uma série de ações que seu governo vai realizar na área rural, não apenas na saúde, mas onde for necessário.

“Hoje, nós estamos entregando aos moradores do Juá sua unidade de saúde totalmente reformada, uma pequena demonstração de que o nosso governo se preocupa com a saúde dos pauloafonsinos, especialmente as pessoas que residem mais distantes do centro da cidade. E as ações voltadas para a área rural continuarão, não apenas na saúde, mas onde houver necessidade, podem ter a certeza de que a Prefeitura vai atender”, garantiu o prefeito.

Também participaram da solenidade, os secretários municipais: de Infraestrutura, Wilson Pereira Filho; de Administração, Hermes Benzota de Carvalho JR; de Agricultura e Aquicultura, Jandirson Campos Torres e de Educação, Severino Alves de Lima; os vereadores Marcondes Francisco (presidente da Câmara), Marconi Daniel, José Abel de Souza (Zé de Abel), e Albério Faustino (Bero do Jardim Bahia); funcionários públicos, moradores e líderes comunitários do Juá de localidades vizinhas.

