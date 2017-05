Prefeitura de Paulo Afonso apoia vernissage no Espaço Cultural Raso da Catarina

A Secretaria Municipal de Educação e o Núcleo de Arte e Educação, em parceria com as secretarias de Desenvolvimento Social e de Cultura e Esporte apoiam a Vernissage Sawabonacom obras em telas a óleo, do artista plástico Riccelly Freittas. A abertura será nesta sexta-feira, 5 de maio, às 19h, no Espaço Cultural Raso da Catarina, centro da cidade.

Como parte da programação, o Núcleo de Arte e Educação desenvolverá ações artísticas com alunos da Rede Municipal de Ensino, na formação e no desenvolvimento de suas habilidades nas linguagens artísticas: música, dança, teatro, artes plásticas e visuais. Também serão apresentadas vivências artísticas com professores, coordenadores e diretores das escolas municipais, fortalecendo a arte como ferramenta no aprimoramento do desempenho das atividades educacionais.

