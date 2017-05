Prefeitura de Glória-BA mostra potencial turístico da cidade com imagens espetaculares!

Comemorado no dia 8 de maio, o Dia Nacional do Turismo tem a finalidade de promover e homenagear a prática do turismo entre os brasileiros.Com um enorme potencial turístico, as diversas belezas naturais e culturais que formam o município de Glória representam um enorme potencial turístico.

Referencial na região, o Balneário Canto das Águas oferece aos visitantes um complexo de bares e restaurantes, orla, praça com espaço especial para práticas de atividades poliesportivas e ciclovia.

A Serra do Retiro, com 150 metros de altura, possui uma trilha especial para os amantes de natureza e, também, do turismo religioso, que acontece no período da quaresma.

Com um arco de 8km de extensão territorial, a Ilha do Rarrá é um lugar paradisíaco no meio da caatinga, com dunas de areias brancas e uma praia de água doce propícia para a prática de esportes náuticos.

A Baixa do Chico, localizada na reserva ecológica Raso da Catarina, é um cânion seco com 12 km de extensão, sendo seu território recobertos por vegetação do tipo caatinga, formações rochosas esculpidas pela própria natureza.

As belezas naturais e culturais, aliadas a receptividade do povo gloriense, transformam o município em um lugar convidativo para turistas de todas as idades.

