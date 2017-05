Prefeitura de Glória-BA inicia obras de recuperação das estradas vicinais

A Prefeitura de Glória iniciou, no mês de abril, as obras de recuperação das estradas vicinais que interligam a zona rural do município.

Na sua totalidade, as estradas vicinais somam mais de 400km, que estarão sendo recuperados seguindo um cronograma traçado pelo Governo Municipal.

Comandadas pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, as obras de recuperação das estradas vicinais representam a continuação do desenvolvimento do município, facilitando tanto na locomoção dos munícipes, quanto no escoamento da produção agrícola.

Por ASCOM-GLÓRIA-BA

4 de maio de 2017

