Prefeito e secretário de Saúde de Paulo Afonso participaram de reunião de apresentação do Projeto UTI

Um antigo sonho dos pauloafonsinos começa a ser posto no papel. Na quarta-feira, 24/5, em Salvador, foi apresentada a primeira versão do projeto da futura UTI a ser instalada no Hospital Nair Alves de Souza.

Para Ivaldo Sales Jr, secretário de Saúde do Município, nasce a possibilidade concreta da implantação da Unidade de Tratamento Intensivo; pois, segundo ele, é necessário oferecer mais qualidade na saúde pública. Essa primeira versão, segundo o secretario de Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, será instalada no Hospital Nair Alves de Souza (HNAS), que será reformado pela Chesf.

Serão implantados 20 leitos de UTI, sendo 10 para adultos e 10 neonatais, equipados pela Secretaria da Saúde do Estado. Ainda segundo o secretário, além dos equipamentos para a UTI, a Sesab vai contemplar o hospital com um tomógrafo.

Esta foi a primeira apresentação do projeto de reforma e ampliação do HNAS, que poderá ser licitado ainda no segundo semestre de 2017. Outras reuniões acontecerão entre Prefeitura de Paulo Afonso, Sesab, Chesf, Univasf e Ebseh. Foram pedidos alguns ajustes por parte da Prefeitura, Secretaria Estadual de Saúde e Univasf, e dado um prazo de 90 dias para a finalização e entrega do projeto para análise da Chesf. Se forem aceitos, o processo licitatório será aberto.

Estiveram presentes à reunião: o prefeito Luiz de Deus; o secretário Municipal de Saúde, Ivaldo Sales Jr; o secretário de Estado, Fábio Vilas Boas; o reitor da Univasf, Julianeli Tolentino de Lima e representantes da Chesf.

