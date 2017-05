PPS e Podemos deixam base do governo, mas PP e PRB mantém apoio; ministro da Cultura entrega cargo

O pronunciamento de Michel Temer repercutiu no Congresso. Os partidos PPS e Podemos deixaram a base aliada do governo na quinta-feira (18).Roberto Freire ligado ao PPS que comandava o Ministério da Cultura deixou o cargo. Já o ministro da Defesa, Raul Jungmann, que também é filiado ao PPS, permanece na pasta.

Por outro lado, o presidente recebeu apoio do PP e do PRB, além de mensagens por telefone e ligações de aliados políticos. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, do PSDB, chegou a anunciar também a saída do governo, mas foi convencido a ficar.

Na avaliação do Planalto, a fala do presidente repercutiu bem entre os parlamentares da base. Agora, a ideia é tranquilizar o mercado e esperar pela conclusão das investigações no STF.

Com colaboração de Kariane Costa