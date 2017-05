Pavimentação em paralelos: Governo de Glória-BA assina convênio com a Codevasf

Em reunião na CODEVASF, na quinta-feira(04/05/2017), o Prefeito Municipal, David Cavalcanti, assinou o convênio de pavimentação de vias públicas, em paralelepípedos, que contemplará o Povoado Agrovila 03 – Borda do Lago, o Povoado Agrovila Jusante 03, e o Povoado Agrovila Jusante 05, além da Rua João Campos Filho, na sede do município. Diretriz estabelecida no Plano de Governo Municipal, a pavimentação de vias públicas em paralelepípedos é uma continuidade ao projeto de mudança que se iniciou no governo da ex-Prefeita Ena Vilma, e conta com o apoio, dedicação e recursos provenientes de emenda parlamentar do Deputado Federal Mário Negromonte Júnior.

Estiveram presentes na reunião o Prefeito Municipal, David Cavalcanti, o Gestor Municipal de Convênios, Ricardo Pereira, o Presidente COPEL, Mário Roberto, o Superintendente Regional da CODEVASF, Misael Neto, e a Coordenadora Regional da CODEVASF, Dra. Jaciara.

Por ASCOM-GLÓRIA-BA