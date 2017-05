Paulo Afonso: UPB Itinerante será realizado Faculdade Sete de Setembro, nos dias 24,25 e 26/5

Em virtude de pequenos problema na estrutura do auditório da Escola João Bosco Ribeiro, o evento programado para acontecer nos dias 24, 25 e 26/5 na Escola João Bosco, foi transferido para o auditório da FASETE.

A segunda edição do UPB Itinerante vai acontecer em Paulo Afonso, nos dias 24, 25 e 26 de maio, das 8h às 17h. O evento que seria realizado no auditório da Escola Municipal Vereador João Bosco Ribeiro, foi transferido para a Faculdade Sete de Setembro.

O público-alvo são prefeitos, secretários de Administração, Finanças, Controladores, Contadores, Comissões de licitações, Técnicos do Planejamento, Contabilidade, Recursos Humanos e demais profissionais envolvidos na execução da prestação de contas municipais.

O objetivo do evento é melhorar o corpo técnico que trabalha com as contas dos municípios baianos, eliminando as principais causas de rejeição pelos órgãos de Controle Externo. O UPB Itinerante proporciona aos prefeitos e técnicos participantes, melhor orientação, maior segurança e mais eficiência na execução orçamentária. O intuito da capacitação é instruir sobre a devida aplicação dos recursos e prestação de contas, realçando o caráter orientador e pedagógico do TCM.

O primeiro dia do encontro contará com a participação de técnicos especializados para orientar os prefeitos sobre as formas de prestação de contas do TCM, controle interno e convênios federais junto à Caixa Econômica Federal e compras públicas. Já o segundo e terceiro dias serão destinados a oficinas técnicas sobre o SIGA – Sistema Integrado de Gestão e TCM.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da www.upb.org.br. O treinamento faz parte de uma série de capacitações que vem percorrendo a Bahia, fruto da parceria entre a União dos Municípios da Bahia (UPB) e o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA), por meio da Escola de Contas, com apoio da Caixa Econômica Federal e do SEBRAE.

Idealizador dos encontros, o prefeito de Bom Jesus da Lapa e presidente da UPB, Eures Ribeiro, destaca que “o objetivo é contribuir para a excelência da gestão municipal, atuar pedagogicamente e mostrar os caminhos legais para diminuir os índices de contas rejeitadas”. O presidente acrescenta que “muitos prefeitos têm suas contas reprovadas ou aprovadas com ressalvas por pequenas falhas, em virtude de desconhecimento”.

Autor: ASCOM/PMPA – fonte: ASCOM/UPB

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Paulo Afonso – ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 23-05-2017